"Они настроены против Украины, это чистый сепаратизм": Зеленский о конфликте с мэрами украинских городов
9 июня, 2020, 11:01
Президент Владимир Зеленский считает свой конфликт с частью мэров городов "чистым сепаратизмом"
Об этом он заявил в интервью УП.
"Они (мэры, - ред.) настроены не против нас - и это не пафос - а прежде всего против Украины... Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это - против государства. Это - чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", - сказал Зеленский.
- Напомним, 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин, в том числе на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
- На пятницу, 4 мая, Бондаренко вызвали на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений намерены идти туда вместе с ним - "всем городом».
- Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться".
- 7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.
- 20 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином.
- Впоследствии, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.
- Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства.