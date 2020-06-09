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Espreso.tvОбщество"Они настроены против Украины, это чистый сепаратизм": Зеленский о конфликте с мэрами украинских городов

"Они настроены против Украины, это чистый сепаратизм": Зеленский о конфликте с мэрами украинских городов


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский считает свой конфликт с частью мэров городов "чистым сепаратизмом"

Об этом он заявил в интервью УП.

"Они (мэры, - ред.) настроены не против нас - и это не пафос - а прежде всего против Украины... Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это - против государства. Это - чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", - сказал Зеленский.

  • Напомним, 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин, в том числе на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
  • На пятницу, 4 мая, Бондаренко вызвали на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений намерены идти туда вместе с ним - "всем городом».
  • Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться".
  • 7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.
  • 20 мая на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином.
  • Впоследствии, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.
  • Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства.
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