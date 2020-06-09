"Они настроены против Украины, это чистый сепаратизм": Зеленский о конфликте с мэрами украинских городов

9 июня, 2020, 11:01

Об этом он заявил в интервью УП.

"Они (мэры, - ред.) настроены не против нас - и это не пафос - а прежде всего против Украины... Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это - против государства. Это - чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", - сказал Зеленский.