Мэр Черкасс ответил Зеленскому: "Все дела против меня - за политическую деятельность"

20 мая, 2020, 15:15

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него

Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook.

По словам мэра, все они открыли за его политическую деятельность.

"Президент говорит, что городской голова мало борется с эпидемией коронавируса. Господин президент, я во время эпидемии находился здесь, с жителями Черкасс... Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, нарушали за мою политическую деятельность, в том числе за то, что вы стали президентом", - заявил он.

Бондаренко добавил, что Зеленскому "на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это важное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент".