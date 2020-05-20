Мэр Черкасс ответил Зеленскому: "Все дела против меня - за политическую деятельность"
20 мая, 2020, 15:15
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него
Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook.
По словам мэра, все они открыли за его политическую деятельность.
"Президент говорит, что городской голова мало борется с эпидемией коронавируса. Господин президент, я во время эпидемии находился здесь, с жителями Черкасс... Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, нарушали за мою политическую деятельность, в том числе за то, что вы стали президентом", - заявил он.
Бондаренко добавил, что Зеленскому "на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это важное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент".
- Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином.
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