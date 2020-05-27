Моральная компенсаци в 1 грн: Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского за "бандита"
27 мая, 2020, 11:03
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства
Об этом говорится в видеообращении адвоката Бондаренко Дениса Цыпина.
"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ", - заявил Бондаренко.
В заявлении говорится, что "такие фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент назвал мэра Черкасс бандитом".
В связи с этим мэр просит взыскать с Зеленского одну гривню как моральный ущерб за "унижение чести, достоинства и деловой репутации".
- Напомним, 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
- На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызвали на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом».
- Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться".
- 7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.
- 20 мая на пресс конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином.
- Впоследствии мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.
- Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что сейчас готовит в суд иск на президента Украины Владимира Зеленского за его заявления и будет требовать опровергнуть слова, что он бандит.
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