Моральная компенсаци в 1 грн: Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского за "бандита"

27 мая, 2020, 11:03

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства

Об этом говорится в видеообращении адвоката Бондаренко Дениса Цыпина.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ", - заявил Бондаренко.

В заявлении говорится, что "такие фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент назвал мэра Черкасс бандитом".

В связи с этим мэр просит взыскать с Зеленского одну гривню как моральный ущерб за "унижение чести, достоинства и деловой репутации".