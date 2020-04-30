В Черкассах сняли ограничения на передвижение в транспорте для работающих

30 апреля, 2020, 19:04

В Черкассах городская власть сняла ограничения на передвижения в общественном транспорте для всех работающих граждан. Пенсионерам, безработным и школьникам рекомендуют воздержаться от поездок

Об этом сообщил заместитель мэра города Игорь Волошин, передает пресс-служба Черкасского городского совета.

Отмечается, что город позволил пользоваться общественным транспортом всем, кому необходимо ездить на работу. Пенсионерам, безработным и школьникам рекомендуют воздержаться от поездок.

"Мы откорректируем свое предыдущее решение в соответствии с постановлением Кабмина №211. Подчеркиваю: люди из групп риска, неработающие граждане, пенсионеры, школьники и т.д. должны воздержаться от пользования общественным транспортом на время карантина", - отметил Волошин.

Согласно решению, в городском электрическом и автомобильном транспорте, который выполняет регулярные пассажирские перевозки на маршрутах Черкасс, разрешается перевозить работников всех предприятий и учреждений, независимо от формы собственности. При этом запрещается перевозить стоячих пассажиров.

Пассажиры должны иметь маски и перчатки, а также удостоверение работника своего предприятия или учреждения.

Напомним, с 1 мая в Черкассах ослабляют карантин. Позволили работу книжных, цветочных, строительных и других магазинов, ресторанов, парикмахерских.

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