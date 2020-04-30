В Черкассах сняли ограничения на передвижение в транспорте для работающих
Об этом сообщил заместитель мэра города Игорь Волошин, передает пресс-служба Черкасского городского совета.
Отмечается, что город позволил пользоваться общественным транспортом всем, кому необходимо ездить на работу. Пенсионерам, безработным и школьникам рекомендуют воздержаться от поездок.
"Мы откорректируем свое предыдущее решение в соответствии с постановлением Кабмина №211. Подчеркиваю: люди из групп риска, неработающие граждане, пенсионеры, школьники и т.д. должны воздержаться от пользования общественным транспортом на время карантина", - отметил Волошин.
Согласно решению, в городском электрическом и автомобильном транспорте, который выполняет регулярные пассажирские перевозки на маршрутах Черкасс, разрешается перевозить работников всех предприятий и учреждений, независимо от формы собственности. При этом запрещается перевозить стоячих пассажиров.
Пассажиры должны иметь маски и перчатки, а также удостоверение работника своего предприятия или учреждения.
- Напомним, с 1 мая в Черкассах ослабляют карантин. Позволили работу книжных, цветочных, строительных и других магазинов, ресторанов, парикмахерских.
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