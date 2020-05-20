 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯ за один стол с такими бандитами не сяду, - Зеленский о мэре Черкасс

Я за один стол с такими бандитами не сяду, - Зеленский о мэре Черкасс


фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином

Об этом президент Зеленский рассказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

На вопрос журналиста, достаточно ли Зеленскому одной каденции на выполнение всех обещаний и верит ли президент в народовластие, как верил перед выборами,  разочаровали ли его истории с Черкассами и Санжарами, тот ответил:

"Разочаровывает не принципы и желания, народовластие должно быть, если мы идем к либерализации нашей страны, и если мы видим такую демократическую свободную страну. Да, она противоречива, она сложная. Разочаровывает люди".

Относительно мэра Черкасс Зеленский заявил следующее:

"Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали - это народ. Любое пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите ".

Зеленский добавил, что считает поведение мэра Черкасс некорректным и рассказал, что центральная власть разговаривала с каждым городским головой перед карантином.

  • Напомним, 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
  • На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционный партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом"
  • Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться"
  • 7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать