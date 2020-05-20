Я за один стол с такими бандитами не сяду, - Зеленский о мэре Черкасс

20 мая, 2020, 12:22

Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином

Об этом президент Зеленский рассказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

На вопрос журналиста, достаточно ли Зеленскому одной каденции на выполнение всех обещаний и верит ли президент в народовластие, как верил перед выборами, разочаровали ли его истории с Черкассами и Санжарами, тот ответил:

"Разочаровывает не принципы и желания, народовластие должно быть, если мы идем к либерализации нашей страны, и если мы видим такую демократическую свободную страну. Да, она противоречива, она сложная. Разочаровывает люди".

Относительно мэра Черкасс Зеленский заявил следующее:

"Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали - это народ. Любое пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите ".

Зеленский добавил, что считает поведение мэра Черкасс некорректным и рассказал, что центральная власть разговаривала с каждым городским головой перед карантином.

Напомним, 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционный партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом"

Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться"

7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.

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