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Espreso.tvОбществоСуд приостановил ослабление карантина в Черкассах

Суд приостановил ослабление карантина в Черкассах

Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе

Соответствующее решение суд принял в среду, сообщает пресс-служба Черкасской облдержадминстрации.

Облгосадминистрация через суд просила отменить решение исполкома об ослаблении карантина.

"Суд принял заявление Черкасской ОГА в исполком Черкасского городского совета о признании незаконным и отмене решения удовлетворить", - говорится в судебном документе.

Этим судебным документом остановлено также решение исполкома об ослаблении карантина в городе.

 

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