Суд приостановил ослабление карантина в Черкассах
7 мая, 2020, 21:06
Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе
Соответствующее решение суд принял в среду, сообщает пресс-служба Черкасской облдержадминстрации.
Облгосадминистрация через суд просила отменить решение исполкома об ослаблении карантина.
"Суд принял заявление Черкасской ОГА в исполком Черкасского городского совета о признании незаконным и отмене решения удовлетворить", - говорится в судебном документе.
Этим судебным документом остановлено также решение исполкома об ослаблении карантина в городе.
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