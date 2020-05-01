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Espreso.tvОбществоНацполиция открыла уголовное производство из-за решения горсовета Черкасс ослабить карантин

Нацполиция открыла уголовное производство из-за решения горсовета Черкасс ослабить карантин

За ослабление карантина в Черкассах городской властью полиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов ", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что принятое исполкомом решение противоречит постановлению Кабинета Министров № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

  • Как стало известно, в Черкассах городская власть также сняла ограничения на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан.
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