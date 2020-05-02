Мэр Черкасс Бондаренко - Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться"
Соответствующее видео он разместил у себя на странице, передает Еспресо.TV .
"Я нахожусь как раз в том месте, в центре Украины, на аллее, где впервые господин Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты. Как раз это начиналось с Черкасс. И я коротко хочу сказать: господин президент, я думал, что когда вы победите, в стране будет закон один для всех, "придет весна", у нас зелено, и "будем сажать". Только не городских голов, а коррупционеров", - отметил Бондаренко.
В частности, он, по его собственным словам, надеялся, что с избранием Зеленского будут "сажать за кнопкодавство".
"Я думал что Вы будете сажать своих соратников по "Велюру", - сказал мэр.
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"Мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас, как в том фильме о Крыме: "Черкассы будут сопротивляться", - отметил Бондаренко.
"Запомните: Черкассы - свободный козацкий город. И если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. Никто в жизни не одолел Черкасс, не одолел Холодного Яра, не одолел духа Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко. Помните это! " - призвал главу государства черкасский мэр.
- Напомним, в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
- На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом".
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