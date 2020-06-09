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Espreso.tvОбществоMH17: суд Нидерландов приобщит к делу интервью Гиркина Гордону

MH17: суд Нидерландов приобщит к делу интервью Гиркина Гордону


фото: reuters
Суд по делу о сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году намерен приобщить к делу интервью бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Об этом сообщил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс, пишет DW.

Речь идет об интервью, которое Гордон обнародовал 18 мая.

  • Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон провел интервью с Натальей Поклонской.
  • Прокуратура АРК использует интервью экс-работницы крымской прокуратуры, "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской в уголовном производстве против нее.
  • Журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему сделал интервью с Натальей Поклонская.
  • 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина .
  • В частности, в интервью российский террорист Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковского и 19-летнего Юрия Поправко.
  • Служба безопасности проведет проверку в связи с интервью, которое Гордон взял у Гиркина (Стрелкова).
  • Вечером 18 мая активисты собрались у офиса Гордона во время трансляции его интервью (оно шло 3 с половиной часа) с террористом Гиркиным.
  • Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.
  • В ОГПУ отреагировали на интервью Гордона с российским террористом Гиркиным: прокурор Гюндуз Мамедов отметил, что это ценная информация, которую включат в расследование .
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