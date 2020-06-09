MH17: суд Нидерландов приобщит к делу интервью Гиркина Гордону

9 июня, 2020, 10:34



фото: reuters

Суд по делу о сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году намерен приобщить к делу интервью бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону