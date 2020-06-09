MH17: суд Нидерландов приобщит к делу интервью Гиркина Гордону
9 июня, 2020, 10:34
Суд по делу о сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году намерен приобщить к делу интервью бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону
Об этом сообщил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс, пишет DW.
Речь идет об интервью, которое Гордон обнародовал 18 мая.
- Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон провел интервью с Натальей Поклонской.
- Прокуратура АРК использует интервью экс-работницы крымской прокуратуры, "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской в уголовном производстве против нее.
- Журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему сделал интервью с Натальей Поклонская.
- 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина .
- В частности, в интервью российский террорист Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковского и 19-летнего Юрия Поправко.
- Служба безопасности проведет проверку в связи с интервью, которое Гордон взял у Гиркина (Стрелкова).
- Вечером 18 мая активисты собрались у офиса Гордона во время трансляции его интервью (оно шло 3 с половиной часа) с террористом Гиркиным.
- Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.
- В ОГПУ отреагировали на интервью Гордона с российским террористом Гиркиным: прокурор Гюндуз Мамедов отметил, что это ценная информация, которую включат в расследование .