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Espreso.tvОбществоСБУ пообещала "изучить ситуацию" по интервью российского террориста Гиркина Гордону, - ВВС

СБУ пообещала "изучить ситуацию" по интервью российского террориста Гиркина Гордону, - ВВС

Служба безопасности проведет проверку в связи с интервью, которое журналист Дмитрий Гордон взял у экс-"министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова)

Об этом BBC News Украина сообщили в пресс-центре ведомства.

"СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным", - сказал собеседник в ответ на вопрос, будет реакция на интервью.

  • 18 мая Дмитрий Гордон выложил интервью с полковником ФСБ, участником аннексии Крыма и начала украинской-российской войны Игорем Гиркиним (Стрелковым).
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