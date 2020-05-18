СБУ пообещала "изучить ситуацию" по интервью российского террориста Гиркина Гордону, - ВВС

18 мая, 2020, 19:42

Служба безопасности проведет проверку в связи с интервью, которое журналист Дмитрий Гордон взял у экс-"министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова)

Об этом BBC News Украина сообщили в пресс-центре ведомства.

"СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным", - сказал собеседник в ответ на вопрос, будет реакция на интервью.