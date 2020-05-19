"Ценная информация", - в Офисе генпрокурора поблагодарили Гордона за интервью с Гиркиным

19 мая, 2020, 08:31

В ОГПУ отреагировали на интервью Гордона с российским террористом Гиркиным

Об этом сообщают "Крим.Реалии".

Как отметил прокурор Гюндуз Мамедов, в Офисе генерального прокурора Украины прослушали интервью Дмитрия Гордона с военным преступником Игорем Гиркиным.

Мамедом отметил, что озвученную в разговоре информацию могут использовать в уголовном процессе против боевика.

"Я не исключаю возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях. Речь идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставке оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны России", - сказал заместитель генпрокурора.

Прокурор подчеркнул, что в интервью есть "ценная для расследования информация".

"Гражданин России рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений, и вне всякого сомнения эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями", - сказал Мамедов.

В Офисе генерального прокурора отметили, что такие интервью "ценны дополнительным фактажом, деталями". Например, бывшая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская "подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине"