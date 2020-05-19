"Ценная информация", - в Офисе генпрокурора поблагодарили Гордона за интервью с Гиркиным
Об этом сообщают "Крим.Реалии".
Как отметил прокурор Гюндуз Мамедов, в Офисе генерального прокурора Украины прослушали интервью Дмитрия Гордона с военным преступником Игорем Гиркиным.
Мамедом отметил, что озвученную в разговоре информацию могут использовать в уголовном процессе против боевика.
"Я не исключаю возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях. Речь идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставке оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны России", - сказал заместитель генпрокурора.
Прокурор подчеркнул, что в интервью есть "ценная для расследования информация".
"Гражданин России рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений, и вне всякого сомнения эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями", - сказал Мамедов.
В Офисе генерального прокурора отметили, что такие интервью "ценны дополнительным фактажом, деталями". Например, бывшая "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская "подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине"
- Напомним, 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.
- В частности, в интервью российский террорист Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковского и 19-летнего Юрия Поправко
- Служба безопасности проведет проверку из-за интервью, которое Гордон взял в Гиркина (Стрелкова)
- Вечером 18 мая активисты собрались возле офиса Гордона во время трансляции его интервью (оно шло 3 с половиной часа) с террористом Гиркиным
- Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.
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