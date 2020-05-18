 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГордон анонсировал интервью с российским террористом Гиркиным

Гордон анонсировал интервью с российским террористом Гиркиным


фото: rbc.ru
18 мая Дмитрий Гордон анонсировал интервью с полковником ФСБ, участником аннексии Крыма и начала украинской-российской войны Игорем Гиркиным (Стрелковым)

Ссылка на интервью, которое начнется в 18:00 18 мая, Гордон разместил в Youtube.

Напомним, Игорь Гиркин - террорист, разыскиваемый Украиной и Нидерландами. Известный заявлением, что именно он разгар войны в Донбассе. Причастен к военным преступлениям.

В день сбития рейса МН-17 сообщил об уничтоженом транспортнике ВСУ.

После начала российской интервенции в Крыму Гиркин возглавлял диверсионный отряд, организовывал сбор крымских депутатов для назначения оккупантской референдума, командовал штурмом фотограмметрическому центра в Симферополе. В апреля 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянская, начав таким образом войну на Донбассе. Стал первым "министром обороны" марионеточной "ДНР" (16.05.2014-14.08.2014), главнокомандующим "Армии Новороссии". В августе 2014 года, одновременно с началом вторжения российских регулярных войск на Донбасс, выехал обратно в Россию.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 мая, 2020 понедельник

больше новостей

18 мая, 2020 понедельник

17 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать