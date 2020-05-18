Гордон анонсировал интервью с российским террористом Гиркиным

18 мая, 2020, 17:29

18 мая Дмитрий Гордон анонсировал интервью с полковником ФСБ, участником аннексии Крыма и начала украинской-российской войны Игорем Гиркиным (Стрелковым)

Ссылка на интервью, которое начнется в 18:00 18 мая, Гордон разместил в Youtube.

Напомним, Игорь Гиркин - террорист, разыскиваемый Украиной и Нидерландами. Известный заявлением, что именно он разгар войны в Донбассе. Причастен к военным преступлениям.

В день сбития рейса МН-17 сообщил об уничтоженом транспортнике ВСУ.

После начала российской интервенции в Крыму Гиркин возглавлял диверсионный отряд, организовывал сбор крымских депутатов для назначения оккупантской референдума, командовал штурмом фотограмметрическому центра в Симферополе. В апреля 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянская, начав таким образом войну на Донбассе. Стал первым "министром обороны" марионеточной "ДНР" (16.05.2014-14.08.2014), главнокомандующим "Армии Новороссии". В августе 2014 года, одновременно с началом вторжения российских регулярных войск на Донбасс, выехал обратно в Россию.

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