Активисты собрались у офиса Гордона во время его интервью с террористом Гиркиным

18 мая, 2020, 21:35

Общественные деятели, журналисты и активисты пришли в офис издания "Гордон" во время интервью с экс-"министром обороны" террорстичнои организации "ДНР"

Стрим с места происшествия ведет журналист Hromadske Богдан Кутепов.

Здесь собрались несколько десятков человек. Они забросали фасад офиса яйцами и выкрикивали "Го***н-геть в Лугандон".

Активисты недовольны, тем, что Гордон, по их мнению, легитимизирует террористов и пособников оккупантов.

Акция проходит без столкновений с полицией.