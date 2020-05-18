Активисты собрались у офиса Гордона во время его интервью с террористом Гиркиным
18 мая, 2020, 21:35
Общественные деятели, журналисты и активисты пришли в офис издания "Гордон" во время интервью с экс-"министром обороны" террорстичнои организации "ДНР"
Стрим с места происшествия ведет журналист Hromadske Богдан Кутепов.
Здесь собрались несколько десятков человек. Они забросали фасад офиса яйцами и выкрикивали "Го***н-геть в Лугандон".
Активисты недовольны, тем, что Гордон, по их мнению, легитимизирует террористов и пособников оккупантов.
Акция проходит без столкновений с полицией.
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