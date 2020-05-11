"Если бы Янукович остался бы, он бы повторил судьбу Каддафи": журналист Гордон взял интервью у экс "прокурорки" аннексированного Крыма Поклонской

11 мая, 2020, 18:31

Журналист Димтрий Гордон взял интервью у бывшей "прокурорки" аннексированного Россией Крыма и депутата Госдумы РФ Натальей Поклонской

Программа вышла на Youtube.

Во время интервью она говорила об аннексии Крыма, о том, вербовала ли ее ФСБ РФ, санкции против нее, войну на Донбассе, измену Родине, президента Украины Владимира Зеленского, любовь к последнему русскому императору Николая II и президенту РФ Владимиру Путину.



На вопрос, Янукович предал Украину, она ответила:

"Янукович - незаконно свергнутый президент. Если бы он остался, его бы судьба, наверное была бы такой, как у Каддафи".

Поклонская поддержала аннексию Крыма. В марте 2014 года - октябре 2016-го была "прокурором" аннексированного полуострова. С октября 2016 является депутатом Госдумы РФ, входит во фракцию "Единая Россия".



Через роль Поклонской в аннексии Крыма ЕС, США, Япония, Австралия ввели против нее санкции.



В Украине против Поклонской открыли несколько уголовных производств, в частности ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене. В Украине она находится в розыске.