"Если бы Янукович остался бы, он бы повторил судьбу Каддафи": журналист Гордон взял интервью у экс "прокурорки" аннексированного Крыма Поклонской
Программа вышла на Youtube.
Во время интервью она говорила об аннексии Крыма, о том, вербовала ли ее ФСБ РФ, санкции против нее, войну на Донбассе, измену Родине, президента Украины Владимира Зеленского, любовь к последнему русскому императору Николая II и президенту РФ Владимиру Путину.
На вопрос, Янукович предал Украину, она ответила:
"Янукович - незаконно свергнутый президент. Если бы он остался, его бы судьба, наверное была бы такой, как у Каддафи".
Поклонская поддержала аннексию Крыма. В марте 2014 года - октябре 2016-го была "прокурором" аннексированного полуострова. С октября 2016 является депутатом Госдумы РФ, входит во фракцию "Единая Россия".
Через роль Поклонской в аннексии Крыма ЕС, США, Япония, Австралия ввели против нее санкции.
В Украине против Поклонской открыли несколько уголовных производств, в частности ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене. В Украине она находится в розыске.
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