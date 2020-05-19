"Расстрелянные по моему приказу": Гиркин рассказал, как казнил украинцев в Славянске

19 мая, 2020, 01:55

Российский террорист Игорь Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковского и 19-летнего Юрия Поправко

Об этом Гиркин сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Эти люди были расстреляны по моему приказу", - сказал Гиркин.

Также российский террорист рассказал о казни при нем четырех других людей.

"Они были казнены: один местный житель - за мародерство, трое бойцов нашего подразделения - за мародерство, пытки, похищение человека", - сказал Гиркин.

Российский террорист добавил, что захваченных в плен украинских военных он оставлял для обмена, а людей в штатском, которых считал диверсантами, убивал.

"Диверсанты в гражданской одежде, согласно общему военному праву, не считались комбатантами, а считались диверсантами и уничтожались. А украинские военные, которые попадали в плен, которые были у меня, оставались для обмена", - сказал Гиркин.

Россиянин также уточнил, что убивал тех гражданских, которых захватывали с оружием, а тех, кого подозревали в сотрудничестве с украинскими военными, отправляли в "штрафную роту".

"О гражданских, которые так или иначе осуществляли пособничество противнику, в основном они попадали в штрафную роту при мне, за исключением тех, кто был захвачен с оружием, с боеприпасами - таких было всего несколько человек", - добавил Гиркин.

Кроме того, российский террорист рассказал, что по его приказу в Славянске всего было расстреляно около 8 или более граждан Украины, одного из которых - боевика "ополчения" - Гиркин расстрелял лично.

Также Гиркин признал свою ответственность за убийство горловского депутата Владимира Рыбака.

"Естественно, Рыбак, как человек, активно выступивший против "ополчения", в моих глазах был врагом, и его смерть, пожалуй в определенной степени находится под моей ответственностью", - сказал Гиркин.

Напомним, 18 мая журналист Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.

Ранее Гордон взял интервью у крымской колаборантки Натальи Поклонской.

Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.

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