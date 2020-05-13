Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном деле против нее, - прокуратура АРК

13 мая, 2020, 07:53

Прокуратура АРК использует интервью экс-работницы крымской прокуратуры, "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской в уголовном производстве против нее

Об этом заявил прокурор отдела прокуратуры АР Крым Кирилл Копейка, сообщает проект "Крим.Реалии".

"Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства, и ему будет дана оценка", - сказал Копейка.

Ранее на интервью отреагировал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, отметив, что "лица, которые непосредственно способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан".

Кроме того, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишены свободы, в том числе из-за действий Поклонской.

До российской оккупации Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, но весной 2014 г. подконтрольная Кремлю "власть" полуострова назначила ее "прокурором" Крыма. Поклонская инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и в Крыму.

На выборах в Госдуму РФ Поклонскую выбрали "депутатом" от Крыма, однако выборы на оккупированном полуострове не признали ни Украина, ни страны Запада.

Украина открыла против Поклонской два уголовных производства: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Также Поклонская находится в санкционных списках ЕС и ряда других стран.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон сделал интервью с Натальей Поклонской.

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