Гордон потребовал от активистов стереть надписи под его офисом, от критиков - извинений, а интервью с Гиркиным и Поклонской назвал материалами для Гааги

19 мая, 2020, 00:29

Журналист Дмитрий Гордон назвал свои интервью с российским террористом Игорем Гиркиным и колаборанткой Натальей Поклонской материалами для гаагского суда, сделанными в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Об этом Гордон сказал в своем видеообращении.

"Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал Наталью Поклонскую и Игоря Гиркина по поводу измены и преступлений, которые были совершены при участии этих людей на территории Украины. Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге и эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе", - сказал Гордон.

При этом он заявил, что получил благодарность за свою деятельность от Офиса генпрокурора.

"Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, обнародовал от имени Генеральной прокуратуры благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе", - сказал Гордон.

Читайте также. "Два Г...на в одном. Г...н и г... ": украинцев возмутило интервью Гордона с российским террористом Гиркиным

Также журналист потребовал от участников акции протеста под его офисом убрать сделанные ими надписи, пригрозив "ответственностью" для каждого из активистов.

"У вас есть время до утра для того, чтобы все стереть и исправить. Я понимаю, что вы находились в неведении, я понимаю, что после этого моего заявления вы измените свое мнение. Но это не давало вам никакого морального права так себя вести. Мы задокументировали всех, кто принимал участие в незаконных акциях, поэтому я еще раз повторяю: все, что вы там наделали, необходимо до 9 утра полностью убрать. Ответственность на каждом из вас", - сказал Гордон.

Кроме того, интервьюер террориста Гиркина и колаборантки Поклонской потребовал публичных извинений от всех, кто раскритиковал его действия.

"Я обращаюсь к Петру Алексеевичу Порошенко, к членам его фракции, ко всем журналистам, патриотам и просто людям, которые в соцсетях или на телеканалах клеймили меня позором: у вас есть возможность обратиться к спецслужбам Украины и в Генеральную прокуратуру, вы знаете к кому, и там задать все интересующие вас вопросы, в отношении меня и по моим вопросам с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным. После того, как вам предоставят исчерпывающие ответы на ваши вопросы, я требую одного: чтобы вы публично передо мной извинились", - сказал Гордон.

Напомним, 18 мая журналист Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.

Ранее Гордон взял интервью у крымской колаборантки Натальи Поклонской.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb