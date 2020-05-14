"Для меня Поклонская - символ измены", - Гордон об интервью

14 мая, 2020, 18:31

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему сделал интервью с Наталией Поклонская

Свои мотивы относительно скандального интервью Дмитрий Гордон рассказал в интервью "Крым.Реалиям".

"Для меня Наталья Поклонская - это символ предательства, которое в 2014 году стало мощным, массированным. Я никогда не ожидал, что такое количество государственных чиновников, руководителей высшего ранга вплоть до командующего флотом предадут Украину. Никогда не мог себе этого представить, что в Украине существует такая мощная российская пятая колонна", - заявил Гордон.

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Он рассказал, что записал интервью потому, что хотел от нее услышать, как проходила аннексия Крыма от ее участника.

По его словам, идея сделать интервью с Поклонской пришла к нему после такого же интервью с Невзоровым, где они обсуждали последнюю. Гордон утверждает, что увидел в сети реакцию Поклонской и решил записать интервью "на слабо".