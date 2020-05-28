Пожар в Одесском колледже: Хаецкого отпустили на поруки
Об этом сообщает hromadske .
Он был единственным подозреваемым, которого избрали меру пресечения в виде ареста без права залога, хотя не работал в Одесском колледже на момент пожара более 2 недель.
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Апелляционный суд постановил, что Хаецкого должны освободить немедленно, а решение обжалованию не подлежит.
Справка: Андрей Хаецкий - украинский поэт, автор сборника стихов «Три точки». Основатель проекта уличной поэзии "Прямая речь" и свободного объединения поэтов "Just poetry". В защиту поэта выступила с заявлением украинская общественная организация PEN Ukraine. В 2017 году он устроился заместителем директора по административно-хозяйственной работе в Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. После освобождения пошел работать в центре, занимающейся патриотическим воспитанием молодежи, при Одесской облгосадминистрации.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер министр Алексей Гончарук объявил об отставках чиновников , ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Ее отправили под домашний арест .
- В результате пожара погибли 16 человек .
- 22 мая Киевский районный суд Одессы решил отправить Хаецкого в СИЗО без права залога
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