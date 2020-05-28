Пожар в Одесском колледже: Хаецкого отпустили на поруки

28 мая, 2020, 13:51

28 мая Одесский апелляционный суд принял решение отпустить на поруки Андрея Хаецкого, которому ранее назначили меру пресечения в виде ареста без права на залог

Об этом сообщает hromadske .

Он был единственным подозреваемым, которого избрали меру пресечения в виде ареста без права залога, хотя не работал в Одесском колледже на момент пожара более 2 недель.

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Апелляционный суд постановил, что Хаецкого должны освободить немедленно, а решение обжалованию не подлежит.

Справка: Андрей Хаецкий - украинский поэт, автор сборника стихов «Три точки». Основатель проекта уличной поэзии "Прямая речь" и свободного объединения поэтов "Just poetry". В защиту поэта выступила с заявлением украинская общественная организация PEN Ukraine. В 2017 году он устроился заместителем директора по административно-хозяйственной работе в Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. После освобождения пошел работать в центре, занимающейся патриотическим воспитанием молодежи, при Одесской облгосадминистрации.