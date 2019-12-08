Из-за трагедии в Одессе 8 декабря объявлен всеукраинской день траура
8 декабря, 2019, 07:37
В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса в результате пожара 4 декабря 2019 г. и привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить в стране воскресенье, 8 декабря, днем траура
Это предусмотрено указом главы государства №892 / 2019, информирует Еспресо.TV.
Соответственно, на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Кроме того, отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
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