Из-за трагедии в Одессе 8 декабря объявлен всеукраинской день траура

8 декабря, 2019, 07:37

Это предусмотрено указом главы государства №892 / 2019, информирует Еспресо.TV.

Соответственно, на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.