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Espreso.tvОбществоИз-за трагедии в Одессе 8 декабря объявлен всеукраинской день траура

Из-за трагедии в Одессе 8 декабря объявлен всеукраинской день траура

В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса в результате пожара 4 декабря 2019 г. и привела к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить в стране воскресенье, 8 декабря, днем траура

Это предусмотрено указом главы государства №892 / 2019, информирует Еспресо.TV.

Соответственно, на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

 

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