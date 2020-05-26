Хаецкий ни был лицом, ответственным за противопожарную безопасность, - адвокат о следствии по пожару в одесском колледже

26 мая, 2020, 21:25

Адвокат Юлия Токаева, заявила, что до 18 мая у Андрея Хаецкого, которому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей за нарушение требований пожарной безопасности в Одесском колледже, не было статуса ни свидетеля, ни подозреваемого

Об этом адвокат заявила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .

В уголовном производстве по пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, при котором погибли люди, взят под стражу бывший сотрудник учебного заведения, поэт Андрей Хаецкий, который уволился почти за месяц до этой трагедии. 22 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения денежного залога.

Адвокат Хаецкого Юлия Токаева отметила, что в должностной инструкции колледжа указано, что он не является лицом, ответственным за состояние противопожарной безопасности.

"Все должностные инструкции в колледже сгорели, а только его одна осталась. Ее предоставили органу досудебного расследования. В этой инструкции четко указано, что он не является лицом, ответственным за состояние противопожарной безопасности", - сказала Токаева.

Она отметила, что уже сегодня, 26 мая, следователь пытался вручить обвинительный акт. А также отметила, что до 18 мая у Хаецкого не было статуса подозреваемого или свидетеля.

"Дело достаточно громкое, а получили мы сообщение о подозрении только 20 апреля. А заочно нам его предъявили и внесли в ЕРДР 18 мая и получили мы его 21 мая. Довольно странно, Андрея запихнули, так сказать, в последний поезд дела, которое закончилось. Если оно закончилось и пострадавшие лица знакомятся с материалами уголовного производства, то мне не очень понятно, зачем нас выделять в отдельное производство и зачем было применять такую меру пресечения?" - сообщила Токаева.

По ее словам, правоохоранители также говорят, что он, якобы, скрывался от следствия.

"Это совсем неправда. Дело в том, что до 18 мая у Андрея Хаецкого не было никакого статуса. Он не был ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого. И для этого человека зачем было применять и избирать меру пресечения в виде содержания под стражей - иначе, как давлением, я объяснить не могу ", - сказала Токаева.

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