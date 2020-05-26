Хаецкий ни был лицом, ответственным за противопожарную безопасность, - адвокат о следствии по пожару в одесском колледже
Об этом адвокат заявила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .
В уголовном производстве по пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, при котором погибли люди, взят под стражу бывший сотрудник учебного заведения, поэт Андрей Хаецкий, который уволился почти за месяц до этой трагедии. 22 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения денежного залога.
Адвокат Хаецкого Юлия Токаева отметила, что в должностной инструкции колледжа указано, что он не является лицом, ответственным за состояние противопожарной безопасности.
"Все должностные инструкции в колледже сгорели, а только его одна осталась. Ее предоставили органу досудебного расследования. В этой инструкции четко указано, что он не является лицом, ответственным за состояние противопожарной безопасности", - сказала Токаева.
Она отметила, что уже сегодня, 26 мая, следователь пытался вручить обвинительный акт. А также отметила, что до 18 мая у Хаецкого не было статуса подозреваемого или свидетеля.
"Дело достаточно громкое, а получили мы сообщение о подозрении только 20 апреля. А заочно нам его предъявили и внесли в ЕРДР 18 мая и получили мы его 21 мая. Довольно странно, Андрея запихнули, так сказать, в последний поезд дела, которое закончилось. Если оно закончилось и пострадавшие лица знакомятся с материалами уголовного производства, то мне не очень понятно, зачем нас выделять в отдельное производство и зачем было применять такую меру пресечения?" - сообщила Токаева.
По ее словам, правоохоранители также говорят, что он, якобы, скрывался от следствия.
"Это совсем неправда. Дело в том, что до 18 мая у Андрея Хаецкого не было никакого статуса. Он не был ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого. И для этого человека зачем было применять и избирать меру пресечения в виде содержания под стражей - иначе, как давлением, я объяснить не могу ", - сказала Токаева.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер министр Алексей Гончарук объявил об отставках чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. Ее отправили под домашний арест.
- В результате пожара погибли 16 человек.
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