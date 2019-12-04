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Espreso.tvОбществоПожар в колледже в Одессе: полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности

Пожар в колледже в Одессе: полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности

По факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Нацполиция начала уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Причины возгорания устанавливаются. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Специалисты отметили позднее оповещение о возгорании, несвоевременную эвакуацию и значительное количество припаркованных авто, которые мешали технике.

В ГСЧС отметили, что здание коледжа является историческим (1914 год) и огонь распространился очень быстро, был объявлен повышенный ранг пожара.

 

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