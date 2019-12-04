Пожар в колледже в Одессе: полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности
4 декабря, 2019, 21:38
По факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Нацполиция начала уголовное производство
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
"Причины возгорания устанавливаются. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Специалисты отметили позднее оповещение о возгорании, несвоевременную эвакуацию и значительное количество припаркованных авто, которые мешали технике.
В ГСЧС отметили, что здание коледжа является историческим (1914 год) и огонь распространился очень быстро, был объявлен повышенный ранг пожара.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- В результате пожара один человек погиб, более 20 - пострадали
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