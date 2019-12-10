Пожар в Одессе: директору колледжа сообщили о подозрении
Об этом заявил начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает пресс-служба МВД.
"Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна. В колледже обучалось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тыс. грн. За эти деньги руководство колледжа обязано обеспечить безопасность", - сказал Бех.
На сайте учебного заведения указано, что директором является Кочерга Любовь Михайловна.
Начальник Нацполиции в Одесской области также отметил, что следователи рассматривают три версии возникновения пожара: возгорание вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и совершение умышленного поджога.
По результатам анализа видеозаписей из камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от места происшествия, установлено, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа здания колледжа.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек .
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