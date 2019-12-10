Пожар в Одессе: директору колледжа сообщили о подозрении

10 декабря, 2019, 14:17

Директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия

Об этом заявил начальник Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает пресс-служба МВД.

"Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна. В колледже обучалось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тыс. грн. За эти деньги руководство колледжа обязано обеспечить безопасность", - сказал Бех.

На сайте учебного заведения указано, что директором является Кочерга Любовь Михайловна.

Начальник Нацполиции в Одесской области также отметил, что следователи рассматривают три версии возникновения пожара: возгорание вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и совершение умышленного поджога.

По результатам анализа видеозаписей из камер наружного наблюдения на зданиях, расположенных неподалеку от места происшествия, установлено, что очаг возгорания возник в районе третьего этажа здания колледжа.