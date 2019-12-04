Крупный пожар в центре Одессы: горит дом-памятник архитектуры, есть пострадавшие

4 декабря, 2019, 12:08

4 декабря в центре Одессы загорелся дом на Троицкой, 25. Горят помещения колледжа

Об этом сообщает Думская.

"Все произошло внезапно, пошел черный угарный дым, едва выбрались из здания", - рассказал один из очевидцев.

Официально в пресс-службе горсовета на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.

Как сообщают очевидцы, в окне третьего этажа видно пламя. На месте ЧП много дыма. Как передает корреспондент «Думской», на месте очень много скорых. Пострадали по меньшей мере 10 человек.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

По данным ГСЧС, пожар начался в 10:12 на третьем этаже здания, в помещении экономического колледжа. Огонь распространился на 700 м. Кв. Пожар тушат 65 пожарных и 16 единиц техники. Из-за пожара троллейбусные маршруты №1, 3, 5, 7, 9 и 14 не функционируют, троллейбус №10 идет только до вокзала.