Пожар в одесском колледже: число погибших снова выросло

12 декабря, 2019, 09:18

Количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 12 декабря из-под завалов извлечены тела 14 человек, еще двое, в том числе один спасатель, умерли в больнице. 9 из 14 выявленных во время поисковых работ тел до сих пор не идентифицированы.

В среду, 11 декабря, спасатели достали из-под завалов тела 4 человек.

"Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", - сообщили в ГСЧС.