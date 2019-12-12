Пожар в одесском колледже: число погибших снова выросло
12 декабря, 2019, 09:18
Количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 12 декабря из-под завалов извлечены тела 14 человек, еще двое, в том числе один спасатель, умерли в больнице. 9 из 14 выявленных во время поисковых работ тел до сих пор не идентифицированы.
В среду, 11 декабря, спасатели достали из-под завалов тела 4 человек.
"Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", - сообщили в ГСЧС.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. Ее отправили под домашний арест .
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно