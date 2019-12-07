Пожар в Одессе: полиция установила подозреваемых в трагедии в колледже

7 декабря, 2019, 15:38

Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Об этом заявил заместитель начальника Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет, сообщает "Громадське".

По его словам в настоящее время по результатам проведенных следственных действий готовят сообщение о подозрениях двум лицам. В ближайшее время их направят в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщат самим подозреваемым.

"Однако это лишь предварительные результаты. В процессе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - сказал Шайхет.