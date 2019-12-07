Пожар в Одессе: полиция установила подозреваемых в трагедии в колледже
7 декабря, 2019, 15:38
Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Об этом заявил заместитель начальника Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет, сообщает "Громадське".
По его словам в настоящее время по результатам проведенных следственных действий готовят сообщение о подозрениях двум лицам. В ближайшее время их направят в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщат самим подозреваемым.
"Однако это лишь предварительные результаты. В процессе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - сказал Шайхет.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности. Правоохранители рассматривают две версии возгорания.
- Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, смогут вернуться к учебе уже в понедельник, 9 декабря.
- 7 декабре количество погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до пяти человек .
- 7 декабря в Одессе была опознана еще одна погибшая в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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