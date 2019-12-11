Пожар в Одессе: директора колледжа отправили под домашний арест

11 декабря, 2019, 14:27

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору сгоревшего колледжа экономики и права Любви Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета

Об этом сообщает "Думская" в Telegram.

Как отмечается, женщине инкриминируют служебную халатность с тяжелыми последствиями - это до 5 лет лишения свободы. Однако после получения результатов экспертиз ей могут объявить о подозрении еще и по 270 ст. УК - нарушение правил пожарной безопасности, что предусматривает до 8 лет лишения свободы.