Пожар в Одессе: директора колледжа отправили под домашний арест
11 декабря, 2019, 14:27
Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору сгоревшего колледжа экономики и права Любви Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета
Об этом сообщает "Думская" в Telegram.
Как отмечается, женщине инкриминируют служебную халатность с тяжелыми последствиями - это до 5 лет лишения свободы. Однако после получения результатов экспертиз ей могут объявить о подозрении еще и по 270 ст. УК - нарушение правил пожарной безопасности, что предусматривает до 8 лет лишения свободы.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек.
- Директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим тяжкие последствия.
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