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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: директора колледжа отправили под домашний арест

Пожар в Одессе: директора колледжа отправили под домашний арест


фото: dumskaya
Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору сгоревшего колледжа экономики и права Любви Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета

Об этом сообщает "Думская" в Telegram.

Как отмечается, женщине инкриминируют служебную халатность с тяжелыми последствиями - это до 5 лет лишения свободы. Однако после получения результатов экспертиз ей могут объявить о подозрении еще и по 270 ст. УК - нарушение правил пожарной безопасности, что предусматривает до 8 лет лишения свободы.

 

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