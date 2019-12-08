Пожар в Одессе: Гончарук объявил об увольнении нескольких областных чиновников
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
В частности, Алексей Гончарук заявил, что из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса уволили директора департамента образования и науки областной государственной администрации Александра Лончака. Отстранили от занимаемых должностей для дальнейшего увольнения руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка, который отвечал за профилактику.
"Руководитель департамента отвечал за учебную часть в области. Этот человек по определенным причинам не справился со своими обязанностями - не были оформлены документы, чтобы должным образом колледж мог финансироваться на капитальные расходы", - сказал Гончарук.
Правительственная комиссия по расследованию начнет работать в Одессе 10 декабря. Также в парламенте будет сформирована временная следственная комиссия по одесскому пожару, отметил лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
В Одессу также приехал глава ГСЧС Николай Чечеткин и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- 7 декабря количество погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до пяти человек .
- 7 декабря была опознана еще одна погибшая в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Кроме этого, полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Позже число жертв пожара в колледже возросло до семи человек .
- 7 декабря в больнице скончался спасатель, который после ликвидации пожара находился в коме.
- 8 декабря в Одессе узнали одного из погибших , обнаруженных спасателями ГСЧС в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук.
- 8 декабря в Украине было объявлено днём траура по погибшим в Одессе.
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