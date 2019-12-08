Пожар в Одессе: Гончарук объявил об увольнении нескольких областных чиновников

8 декабря, 2019, 17:57

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил об отставках нескольких чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В частности, Алексей Гончарук заявил, что из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса уволили директора департамента образования и науки областной государственной администрации Александра Лончака. Отстранили от занимаемых должностей для дальнейшего увольнения руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка, который отвечал за профилактику.

"Руководитель департамента отвечал за учебную часть в области. Этот человек по определенным причинам не справился со своими обязанностями - не были оформлены документы, чтобы должным образом колледж мог финансироваться на капитальные расходы", - сказал Гончарук.

Правительственная комиссия по расследованию начнет работать в Одессе 10 декабря. Также в парламенте будет сформирована временная следственная комиссия по одесскому пожару, отметил лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

В Одессу также приехал глава ГСЧС Николай Чечеткин и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.