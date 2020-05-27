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Espreso.tvОбществоГБР снова вызывает Порошенко на допросы из-за картин и "пленок Деркача"

ГБР снова вызывает Порошенко на допросы из-за картин и "пленок Деркача"

Государственное бюро расследований назначило допросы пятого президента Петра Порошенко на пятницу, 29 мая

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В связи с неявкой 26.05.2020 года, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 ч. 00 мин. 29 мая 2020 года в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников ", - говорится в сообщении.

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Также Порошенко вызывают в ГБР на 12 часов. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам.

Напомним, речь идет о так называемых "пленках Деркача".

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Отметим, 7 экс-послов США в Украине выступили с совместным заявлением, назвав обнародование записи якобы телефонного разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом попыткой втянуть Украину в американскую внутреннюю политику.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их " полностью отредактированными "

  • Напомним, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в музее Гончара презентовал для прессы картины вместе с налоговыми декларациями, которые доказывают их подлинность и законность перевозки этих картин через границу и их покупку.
  • Спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Гончара и требовал от директора учреждения без постановления суда зайти в зал с картинами, которые представил пятый президент Петр Порошенко .
  • После штурма музея Ивана Гончара, где раньше пятый президент Петр Порошенко представил коллекцию картин, спецназ ГБР ворвался в помещение .
  • В ГБР заявили, что силовые методы не применялись .
  • Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ИКОМ) считает недопустимыми действия представителей Государственного бюро расследований, имевших место 26 мая в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

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