ГБР снова вызывает Порошенко на допросы из-за картин и "пленок Деркача"

27 мая, 2020, 21:30

Государственное бюро расследований назначило допросы пятого президента Петра Порошенко на пятницу, 29 мая

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В связи с неявкой 26.05.2020 года, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 ч. 00 мин. 29 мая 2020 года в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников ", - говорится в сообщении.

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Также Порошенко вызывают в ГБР на 12 часов. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам.

Напомним, речь идет о так называемых "пленках Деркача".

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Отметим, 7 экс-послов США в Украине выступили с совместным заявлением, назвав обнародование записи якобы телефонного разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом попыткой втянуть Украину в американскую внутреннюю политику.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их " полностью отредактированными "

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