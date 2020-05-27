ГБР снова вызывает Порошенко на допросы из-за картин и "пленок Деркача"
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"В связи с неявкой 26.05.2020 года, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 ч. 00 мин. 29 мая 2020 года в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников ", - говорится в сообщении.
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Также Порошенко вызывают в ГБР на 12 часов. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам.
Напомним, речь идет о так называемых "пленках Деркача".
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Отметим, 7 экс-послов США в Украине выступили с совместным заявлением, назвав обнародование записи якобы телефонного разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом попыткой втянуть Украину в американскую внутреннюю политику.
В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их " полностью отредактированными "
- Напомним, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в музее Гончара презентовал для прессы картины вместе с налоговыми декларациями, которые доказывают их подлинность и законность перевозки этих картин через границу и их покупку.
- Спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Гончара и требовал от директора учреждения без постановления суда зайти в зал с картинами, которые представил пятый президент Петр Порошенко .
- После штурма музея Ивана Гончара, где раньше пятый президент Петр Порошенко представил коллекцию картин, спецназ ГБР ворвался в помещение .
- В ГБР заявили, что силовые методы не применялись .
- Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ИКОМ) считает недопустимыми действия представителей Государственного бюро расследований, имевших место 26 мая в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".
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