Силовые меры не применялись, - ГБР о штурме музея Гончара

26 мая, 2020, 22:59

В Государственном бюро расследований уверяют, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая

Об этом говорится в заявлении ГБР.

"Во время выполнения обязанностей спецподразделения какие-либо меры физического воздействия не применялись. Проведение следственных действий завершено", - заявили в ГБР.

В ведомстве отметили, что узнали о пребывании пятого президента Украины Петра Порошенко в музее из сообщений СМИ.

По словам представителей ГБР, администрация музея и "другие лица" препятствовали проведению следственных действий. С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, было задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований.

Напомним, сегодня, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в музее Гончара презентовал для прессы картины вместе с налоговыми декларациями, которые доказывают их подлинность и законность перевозки этих картин через границу и их покупки.

Впоследствии, спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Гончара, где проходила презентация выставки картин, организованной пятым президентом Петром Порошенко, не пускали ни посетителей, ни депутатов.

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