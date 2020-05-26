Силовые меры не применялись, - ГБР о штурме музея Гончара
Об этом говорится в заявлении ГБР.
"Во время выполнения обязанностей спецподразделения какие-либо меры физического воздействия не применялись. Проведение следственных действий завершено", - заявили в ГБР.
В ведомстве отметили, что узнали о пребывании пятого президента Украины Петра Порошенко в музее из сообщений СМИ.
По словам представителей ГБР, администрация музея и "другие лица" препятствовали проведению следственных действий. С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, было задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований.
- Напомним, сегодня, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в музее Гончара презентовал для прессы картины вместе с налоговыми декларациями, которые доказывают их подлинность и законность перевозки этих картин через границу и их покупки.
- Впоследствии, спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Гончара, где проходила презентация выставки картин, организованной пятым президентом Петром Порошенко, не пускали ни посетителей, ни депутатов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-