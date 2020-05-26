Пленки Деркача: ГБР открыло дело о незаконном прослушивании, - СМИ
26 мая, 2020, 08:55
Государственное бюро расследований открыло производство в связи с прослушиванием разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко
Об этом сообщает УП со ссылкой на источники.
Бюро будет расследовать прослушку в кабинете Порошенко.
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Согласно документу, незаконное использование средств получения информации могло причинить вред интересам государства.
Источник: Украинская правда
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