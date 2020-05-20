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Espreso.tvОбщество"Полностью отредактированы": у Байдена прокомментировали "пленки Деркача"

"Полностью отредактированы": у Байдена прокомментировали "пленки Деркача"


фото: reuters
В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными"

У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика, пишет The Washington Post.

"Они очень сильно отредактировали их, но это не более, чем дырка от бублика, не получившая огласки", - отметил представитель Байдена Эндрю Бейтс.

В штабе кандидата в президенты США отмечают активное участие в распространении аудиозаписей российского пропагандистского медиа Russia Today.

The Washington Post также напоминает о связи Андрея Деркача с российской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве. Его отец работал в советских спецслужбах.

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