"Полностью отредактированы": у Байдена прокомментировали "пленки Деркача"

20 мая, 2020, 16:53

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными"

У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика, пишет The Washington Post.

"Они очень сильно отредактировали их, но это не более, чем дырка от бублика, не получившая огласки", - отметил представитель Байдена Эндрю Бейтс.

В штабе кандидата в президенты США отмечают активное участие в распространении аудиозаписей российского пропагандистского медиа Russia Today.

The Washington Post также напоминает о связи Андрея Деркача с российской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве. Его отец работал в советских спецслужбах.