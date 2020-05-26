Спецназ ГБР заблокировал вход в организованную Порошенко выставку картин в музее Гончара

26 мая, 2020, 14:24

В Киеве спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Олеся Гончара, где проходила презентация выставки картин, организованной пятым президентом Петром Порошенко, не пускают ни посетителей, ни депутатов

Об этом из-под стен музея имени Олеся Гончара сообщил активист, ветеран АТО Александр Погребиський, передает Еспресо.TV .

Погребинский отметил, что в столице спецназ ГБР заблокировал вход в музей Олеся Гончара, где проходила презентация выставки картин организованной пятым президентом Петром Порошенко.

В музей не пускают ни посетителей, ни нардепов.

"Сразу после презентации приехало ГБР, сначала просто следователи. Они не представляются и не говорят на каких основаниях они здесь делают. Адвокат (юрист Петра Порошенко - ред.) задавал вопрос: с какого они подразделения ГБР, по какому адресу находятся. Они не дают ответы. Они не дают ответа, почему они здесь находятся, в каком статусе. А потом еще приехал бус спецназа одет в амуницию. Заблокировали приемную. Когда находится спецназ в помещении, то это прямое давление на людей, на администрацию. Они не пропускали народных депутатов. Есть прямые записи, как они нарушают закон Украины. Затем они выбежали, сели в машину. И теперь стоят, куда-то звонят, что-то ждут ", - отметил Погребиський.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb