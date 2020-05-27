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Espreso.tvОбществоДействия представителей ГБР в музее Гончара недопустимы, - заявление Украинского национального комитета Международного совета музеев

Действия представителей ГБР в музее Гончара недопустимы, - заявление Украинского национального комитета Международного совета музеев


фото: eurosolidarity.org
Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ИКОМ) считает недопустимыми действия представителей Государственного бюро расследований, имевшие место 26 мая в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара"

Об этом говорится в пресс-релизе организации на странице в Facebook.

"Сотрудники Государственного бюро расследований при проведении следственных действий в рамках одного из уголовных производств применили силу для проникновения в выставочное помещение музея - взломали двери, вытолкнули директора - Петра Ивановича Гончара, и заблокировали вход. Что происходило в это время в помещениях музея - неизвестно, поскольку сотрудников музея Гончара, народных депутатов, которые прибыли на место, и журналистов внутрь не пропускали. Представители полиции ограничились наблюдениями и принятием заявлений от директора музея и других лиц", - говорится в сообщении.

В ИКОМ Украины считают, что подобные действия сотрудников ГБР "подрывают принцип верховенства права и подрывают общественное доверие".

"Музеи являются публичным пространством, местом хранения общего наследия и диалога. Они ожидают от правоохранительных органов защиты и поддержки, а не агрессии и насилия на границе актов вандализма. Последний раз правоохранители врывались в помещение музея силой в январе 2014 г. Эта практика должна быть навсегда искоренена. Требуем от руководства ГБР принести извинения Петру Гончару и провести служебное расследование данного инцидента", - отметили в организации.

 

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