"Решительно осуждаем": 7 экс-послов США в Украине назвали пленки Деркача попыткой испортить отношения двух стран
Об этом сообщается на сайте Атлантического совета.
"На протяжении многих лет мы работали над созданием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, созданного в 1996 году. Таким образом, мы разочарованы усилиями по втягиванию Украины во внутреннюю политику Америки из-за приближения президентских выборов в США в 2020 году", - говорится в заявлении.
Послы убеждены, что такие действия направлены на ослабление отношений между США и Украиной.
"Мы решительно осуждаем эти усилия по разделению наших двух стран и призываем должностных лиц обеих стран избегать шагов, которые только подорвут двусторонние отношения и оттолкнут наши страны друг от друга", - заявили послы.
Свои подписи под документом поставили бывшие 1-й посол США в Украине Роман Попадюк, 3-й посол США в Украине Стивен Пайфер, 4-й посол США в Украине Карлос Паскуаль, 5-й посол США в Украине Джон Хербст, 6-й посол США в Украине Уильям Тейлор, 7-й посол США в Украине Джон Теффт, 9-й посол США в Украине Мари Йованович.
По данным СМИ, Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.
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