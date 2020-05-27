"Решительно осуждаем": 7 экс-послов США в Украине назвали пленки Деркача попыткой испортить отношения двух стран

27 мая, 2020, 09:00

Экс-послы США назвали попыткой втянуть Украину в американскую внутреннюю политику в связи с обнародованием записи якобы телефонного разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщается на сайте Атлантического совета.

"На протяжении многих лет мы работали над созданием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, созданного в 1996 году. Таким образом, мы разочарованы усилиями по втягиванию Украины во внутреннюю политику Америки из-за приближения президентских выборов в США в 2020 году", - говорится в заявлении.

Послы убеждены, что такие действия направлены на ослабление отношений между США и Украиной.

"Мы решительно осуждаем эти усилия по разделению наших двух стран и призываем должностных лиц обеих стран избегать шагов, которые только подорвут двусторонние отношения и оттолкнут наши страны друг от друга", - заявили послы.

Свои подписи под документом поставили бывшие 1-й посол США в Украине Роман Попадюк, 3-й посол США в Украине Стивен Пайфер, 4-й посол США в Украине Карлос Паскуаль, 5-й посол США в Украине Джон Хербст, 6-й посол США в Украине Уильям Тейлор, 7-й посол США в Украине Джон Теффт, 9-й посол США в Украине Мари Йованович.

По данным СМИ, Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.