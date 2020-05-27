Адвокат Головань рассказал об угрозах следователей во время "обыска" музея Гончара

27 мая, 2020, 16:50

26 мая в ходе обыска, по словам адвоката Игоря Голованя, следователи сфальсифицировали протокол обыска и угрожали ему лично

Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань рассказал на брифинге под стенами музея Ивана Гончара, передает Еспресо.TV.

"Они взломали дверь и ворвались в музейное учреждение под предлогом того, что, как им казалось, что картинам Петра Порошенко грозит в этом музее какая-то опасность. И они туда ворвались, чтобы эти картины спасать. Таким образом они оправдали это серьезное правонарушение, то есть проникновение в помещения без решения суда. Конечно, это совершенно лживое основание, такое основание, что не соответствует действительности. Этот взлом двери, проникновение в помещение музея и проведение неотложного обыска они совершали умышленно, сознательно, понимая, что их действия незаконны ", - отметил юрист.

Как заявил Головань, следователь Дощенко 2 часа с кем-то общался по телефону, пока не начался штурм музея спецназовцами:

"Здесь можно сравнить эту информацию с звонками из Офиса президента в ГБР. То есть, его или принуждали, или уговаривали. И в конце концов с применением силы было осуществлено это позорное нападение, проведен обыск, с изъятием фактически были украдены документы, подтверждающие законность ввоз картин, кстати, было прямо заявлено, что картины изъяты и переданы на хранение в музей."

Он добавил, что на этом правонарушения не закончились:

"Поскольку превысив свои полномочия не остановились следователи перед тем, чтобы сфальсифицировать протокол обыска. Обыск проводился часа три. Я присутствовал при обысках. Неоднократно обращал внимание следственных работников ГБР и понятых на многочисленные грубые нарушения законодательства. Это вызвало у следователей истерику. Они кричали, они мне угрожали, они угрожали, что выведут меня из помещения, где проводили они этот незаконный обыск. "

По словам адвоката, все эти действия зафиксированы на технической записи, который следователи сами же и проводили.

"Если они их (записи, - Ред.) уничтожат или потеряют, то есть другие технические записи, которые докажут эти все факты, о которых я говорю", - подчеркнул Игорь Головань.

"Насколько я знаю, протокол был сфальсифицирован. В протоколе указано, что я не присутствовал на обыске, что никто заявлений никаких при обыске вроде бы не сделал. А в соответствии с законом, всем присутствующим при обыске должна быть предоставлена возможность их заявления и замечания внести в протокол . То есть, протокол был сфальсифицирован, мои права, как адвоката Петра Порошенко, были нарушены права других лиц, присутствовавших при обыске ", - отметил он.

Адвокат также сообщил, что подал соответствующие заявления о преступлении: в отношении превышения прав работника правоохранительного органа, в отношении должностного подлога в отношении фальсификации так называемого протокола обыска, в отношении препятствования законной деятельности журналистов, относительно препятствования деятельности нардепов, относительно препятствования деятельности адвоката и еще ряд статей Уголовного кодекса

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