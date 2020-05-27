Адвокат Головань рассказал об угрозах следователей во время "обыска" музея Гончара
Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань рассказал на брифинге под стенами музея Ивана Гончара, передает Еспресо.TV.
"Они взломали дверь и ворвались в музейное учреждение под предлогом того, что, как им казалось, что картинам Петра Порошенко грозит в этом музее какая-то опасность. И они туда ворвались, чтобы эти картины спасать. Таким образом они оправдали это серьезное правонарушение, то есть проникновение в помещения без решения суда. Конечно, это совершенно лживое основание, такое основание, что не соответствует действительности. Этот взлом двери, проникновение в помещение музея и проведение неотложного обыска они совершали умышленно, сознательно, понимая, что их действия незаконны ", - отметил юрист.
Как заявил Головань, следователь Дощенко 2 часа с кем-то общался по телефону, пока не начался штурм музея спецназовцами:
"Здесь можно сравнить эту информацию с звонками из Офиса президента в ГБР. То есть, его или принуждали, или уговаривали. И в конце концов с применением силы было осуществлено это позорное нападение, проведен обыск, с изъятием фактически были украдены документы, подтверждающие законность ввоз картин, кстати, было прямо заявлено, что картины изъяты и переданы на хранение в музей."
Он добавил, что на этом правонарушения не закончились:
"Поскольку превысив свои полномочия не остановились следователи перед тем, чтобы сфальсифицировать протокол обыска. Обыск проводился часа три. Я присутствовал при обысках. Неоднократно обращал внимание следственных работников ГБР и понятых на многочисленные грубые нарушения законодательства. Это вызвало у следователей истерику. Они кричали, они мне угрожали, они угрожали, что выведут меня из помещения, где проводили они этот незаконный обыск. "
По словам адвоката, все эти действия зафиксированы на технической записи, который следователи сами же и проводили.
"Если они их (записи, - Ред.) уничтожат или потеряют, то есть другие технические записи, которые докажут эти все факты, о которых я говорю", - подчеркнул Игорь Головань.
"Насколько я знаю, протокол был сфальсифицирован. В протоколе указано, что я не присутствовал на обыске, что никто заявлений никаких при обыске вроде бы не сделал. А в соответствии с законом, всем присутствующим при обыске должна быть предоставлена возможность их заявления и замечания внести в протокол . То есть, протокол был сфальсифицирован, мои права, как адвоката Петра Порошенко, были нарушены права других лиц, присутствовавших при обыске ", - отметил он.
Адвокат также сообщил, что подал соответствующие заявления о преступлении: в отношении превышения прав работника правоохранительного органа, в отношении должностного подлога в отношении фальсификации так называемого протокола обыска, в отношении препятствования законной деятельности журналистов, относительно препятствования деятельности нардепов, относительно препятствования деятельности адвоката и еще ряд статей Уголовного кодекса
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