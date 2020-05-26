Спецназ ГБР ворвался в музей Гончара

26 мая, 2020, 16:20

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места событий.

Во время штурма спецназовец ударил журналистку.

Как сообщает наш корреспондент, журналист "Прямого" теперь не может продолжать работу.

Во время столкновений пострадали несколько человек и народный депутат

Обновлено: спецназовцы ворвались в здание музея, взломав дверь.

На страже сломанных дверей стоят двое спецназовцев, не пускают внутрь народного депутата и адвокатов Петра Порошенко.

Напомним, сегодня, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в музее Гончара презентовал для прессы картины вместе с налоговыми декларациями, которые доказывают их подлинность и законность перевозки этих картин через границу и их покупку.

Впоследствии, спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Олеся Гончара, где проходила презентация выставки картин, организованной пятым президентом Петром Порошенко, не пускают ни посетителей, ни депутатов.

Спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Олеся Гончара и требовал от директора учреждения без постановления суда зайти в зал с картинами, которые представил пятый президент Петр Порошенко.

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