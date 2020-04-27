27 апреля, 2020, 20:02

Под Офисом президента собрались активисты, протестующие против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Под Офисом президента Украины собрались активисты на акцию "Зеленский, требуем объяснений", которые выражают протест завершению следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Владислава Мангера и Алексея Левина.

Активисты требуют, чтобы наказали заказчиков убийства Екатерины Гандзюк и всех причастных.

Они также отмечают, что люди, которые должы были давать показания, но отказались, ведь генпрокурор Ирина Венедиктова уволила с должности своего заместителя Виктора Трепака. Митингующие требуют отставки Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

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