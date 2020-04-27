"Зеленский, требуем объяснений": в ОП активисты протестуют против завершения следствия по делу об убийстве Гандзюк
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Под Офисом президента Украины собрались активисты на акцию "Зеленский, требуем объяснений", которые выражают протест завершению следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Владислава Мангера и Алексея Левина.
Активисты требуют, чтобы наказали заказчиков убийства Екатерины Гандзюк и всех причастных.
Они также отмечают, что люди, которые должы были давать показания, но отказались, ведь генпрокурор Ирина Венедиктова уволила с должности своего заместителя Виктора Трепака. Митингующие требуют отставки Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.
- Напомним, 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангер и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангер изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- Луценко предположил появление новых фигурантов в деле Гандзюк .
- СБУ ответила на заявление Луценко о сокрытии материалов дела.
- В сентябре 2019 Верховный Суд признал , что приговор исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк не имеет отношения к главе Херсонской ОГА Владислава Мангера
- 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве по Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
- 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
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