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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: Верховный суд постановил, что приговор исполнителям не имеет отношения к Мангеру

Убийство Гандзюк: Верховный суд постановил, что приговор исполнителям не имеет отношения к Мангеру


фото: rfe
Коллегия судей отметила, что в приговоре не упоминается фамилия Мангера и нет сведений, указывающих на него

Об этом написал адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко на своей странице в Facebook.

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда при рассмотрении кассационных жалоб защиты главы Херсонского областного совета Владислава Мангера на решение суда в отношении пятерых фигурантов дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк отметила, что в приговоре не упоминается фамилия Мангера и нет сведений, указывающих на него.

"Верховный суд признал, что приговор исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк не имеет никакого отношения к Владиславу Мангеру", - написал он.

Адвокат добавил, что решение суда на руках.

"Итак, приговор исполнителям не имеет никакого отношения к Мангеру. Мангер в нем не упоминается, о Мангере в приговоре ни слова, заказчик в приговоре не установлен", - добавил Ильченко.

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