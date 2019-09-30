Убийство Гандзюк: Верховный суд постановил, что приговор исполнителям не имеет отношения к Мангеру
Об этом написал адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко на своей странице в Facebook.
Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда при рассмотрении кассационных жалоб защиты главы Херсонского областного совета Владислава Мангера на решение суда в отношении пятерых фигурантов дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк отметила, что в приговоре не упоминается фамилия Мангера и нет сведений, указывающих на него.
"Верховный суд признал, что приговор исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк не имеет никакого отношения к Владиславу Мангеру", - написал он.
Адвокат добавил, что решение суда на руках.
"Итак, приговор исполнителям не имеет никакого отношения к Мангеру. Мангер в нем не упоминается, о Мангере в приговоре ни слова, заказчик в приговоре не установлен", - добавил Ильченко.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке