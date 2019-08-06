Луценко допустил появление новых фигурантов в деле Гандзюк
Об этом Луценко заявил в комментарии СМИ, обнародованном в Facebook его пресс-службой.
"Остается эпизод - все ли это причастные к этому убийству. Сейчас я еду в СБУ, которая ведет следствие, для встречи с одним очень важным свидетелем. Если мы получим правдивые показания, у нас может быть продвижение и по другим фигурантам этого дела, чтобы окончательно снять все вопросы близких погибшей", - сказал Луценко.
Генпрокурор добавил, что таких людей может быть больше двух
"Мы работаем над тем, чтобы не через интернет, а через процессуальные действия найти доказательства возможной причастности и других лиц. И это не один человек. И не два. Являются ли они участниками как организаторы, исполнители, или заказчики, - конечно, говорить еще рано", - добавил Луценко.
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Глава ГПУ также опроверг обвинения в том, что он знает заказчика нападения на Гандзюк и пытается уберечь его от ответственности.
"Является ложью то, что Луценко знает заказчика и прячет его. Луценко и мои подчиненные, как и мои коллеги Аваков и раньше Грицак, теперь Баканов, делают все возможное для того, чтобы разоблачить всех причастных к этому трагическому убийству", - подытожил Луценко.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение с заказа убийства на заказ избиения.
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