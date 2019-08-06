Луценко допустил появление новых фигурантов в деле Гандзюк

6 августа, 2019, 17:40

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает, что, кроме осужденных и подозреваемых по делу о гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк, могут появиться новые фигуранты

Об этом Луценко заявил в комментарии СМИ, обнародованном в Facebook его пресс-службой.

"Остается эпизод - все ли это причастные к этому убийству. Сейчас я еду в СБУ, которая ведет следствие, для встречи с одним очень важным свидетелем. Если мы получим правдивые показания, у нас может быть продвижение и по другим фигурантам этого дела, чтобы окончательно снять все вопросы близких погибшей", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что таких людей может быть больше двух

"Мы работаем над тем, чтобы не через интернет, а через процессуальные действия найти доказательства возможной причастности и других лиц. И это не один человек. И не два. Являются ли они участниками как организаторы, исполнители, или заказчики, - конечно, говорить еще рано", - добавил Луценко.

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Глава ГПУ также опроверг обвинения в том, что он знает заказчика нападения на Гандзюк и пытается уберечь его от ответственности.

"Является ложью то, что Луценко знает заказчика и прячет его. Луценко и мои подчиненные, как и мои коллеги Аваков и раньше Грицак, теперь Баканов, делают все возможное для того, чтобы разоблачить всех причастных к этому трагическому убийству", - подытожил Луценко.