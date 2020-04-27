СБУ закончила расследовать дело Гандзюк
27 апреля, 2020, 16:05
Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.
Следователи СБУ сообщили всем сторонам о завершении досудебного расследования. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение из заказа заказного убийства на избиение.
- Луценко предположил появление новых фигурантов в деле Гандзюк.
- СБУ ответила на заявление Луценко о сокрытии материалов дела.
- В сентябре 2019 Верховный Суд признал , что приговор исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк не имеет отношения к главе Херсонской ОГА Владиславу Мангеру
- 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве по Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
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