СБУ закончила расследовать дело Гандзюк

27 апреля, 2020, 16:05

Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ сообщили всем сторонам о завершении досудебного расследования. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их будет направлено в суд для рассмотрения по существу.