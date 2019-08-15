Убийство Гандзюк: СБУ ответила на заявление Луценко о сокрытии материалов дела

15 августа, 2019, 13:20

СБУ отрицает обвинения от ГПУ по сокрытию материалов допросов, которые могли расширить количество заказчиков убийства Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты нападения на Екатерину Гандзюк, обсуждались с участием нескольких человек, состоялся 5 марта 2019 года.

Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверять эту информацию от свидетеля.

В ведомстве отмечают, что протокол допроса приобщили к материалам уголовных производств в отношении подозреваемых и обвиняемых.

СБУ сообщает, что также эти материалы направили в Генпрокуратуру для поддержания государственного обвинения.

"Таким образом утверждение Генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным", - добавили в службе безопасности.

Ранее генпрокурор Луценко заявлял, что СБУ скрывала материалы о новых фигурантов в деле Гандзюк.