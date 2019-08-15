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Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: СБУ ответила на заявление Луценко о сокрытии материалов дела

Убийство Гандзюк: СБУ ответила на заявление Луценко о сокрытии материалов дела

СБУ отрицает обвинения от ГПУ по сокрытию материалов допросов, которые могли расширить количество заказчиков убийства Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты нападения на Екатерину Гандзюк, обсуждались с участием нескольких человек, состоялся 5 марта 2019 года.

Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверять эту информацию от свидетеля.

В ведомстве отмечают, что протокол допроса приобщили к материалам уголовных производств в отношении подозреваемых и обвиняемых.

СБУ сообщает, что также эти материалы направили в Генпрокуратуру для поддержания государственного обвинения.

"Таким образом утверждение Генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным", - добавили в службе безопасности.

Ранее генпрокурор Луценко заявлял, что СБУ скрывала материалы о новых фигурантов в деле Гандзюк.

  • Напомним, 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
  • 28 января 2019 отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангер и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
  • Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
  • Позже Мангер изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
  • Луценко предположил появление новых фигурантов в деле Гандзюк .
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