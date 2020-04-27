Активисты заявляют, что передача дела Гандзюк в суд идет с подачи адвокатов Мангера

27 апреля, 2020, 17:12

В общественной инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что передача дела в суд - это его "слив" генпрокурором Ириной Венедиктовой

Об этом активисты сообщили в Facebook.

Активысты заметили, что до конца расследования еще три месяца:

"Следственные действия и негласные следственные действия - незавершенные. Не закончили даже те следственные действия, которые были инициированы потерпевшими и ходатайства по которым были удовлетворены."

"Именно передать дело в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты одного из заказчиков убийства - Владислава Мангера. Рассчитывая таким образом на оправдательный приговор", - заявили в инициативе.

Также активисты отметили, что предполагаемый организатор преступления Алексей Левин так и не дал показаний и заявил об отказе в сотрудничестве со следствием.

"Это вполне логично, ведь Мангер уже передал его родным часть обещанных денег за молчание", - заявили они.

В инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?" считают, что Мангер договорился с ГПУ на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности именно сейчас.

"Иначе трудно объяснить зачем следствию пренебрегать 3-мя месяцами, оставшимися для сбора доказательств, и обрывать следственные действия", - прокомментировали там.

Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.

28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Позже Мангеру изменили подозрение из заказа заказного убийства на заказное избиение.

Луценко предположил появление новых фигурантов в деле Гандзюк .

СБУ ответила на заявление Луценко о сокрытии материалов дела.

В сентябре 2019 года Верховный Суд признал, что приговор исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк не имеет отношения к главе Херсонской ОГА Владиславу Мангеру

25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве в отношении Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.

Подозреваемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказался от следственного эксперимента и дачи показаний

27 апреля в СБУ заявили о завершении расследования в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк

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