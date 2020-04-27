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Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: экстрадированный Левин отказался от дачи показаний

Дело Гандзюк: экстрадированный Левин отказался от дачи показаний


фото: hromadske.ua
Подозреваемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказался от следственного эксперимента и дачи показаний

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ОГПУ.

По информации прокуроров по делу Гандзюк, с Левиным несколько раз пытались провести процессуальные действия, однако, он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом.

Защитник Левина Игорь Мокин заявил, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продолжение они считают незаконным.

"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города Киев, срок досудебного расследования всплывает 2.04.2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Следовательно, участвовать в них мы не будем", - сказал Мокин еще в начале апреля.

  • Напомним, 31 июля 2018 г. на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
  • 28 января 2019 г. отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
  • Прокуратура объявила Владиславу Мангера подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
  • Позже Мангеру сменили подозрение с заказа заказного убийства на избиение.
  • Луценко предположил появление новых фигурантов в деле Гандзюк .
  • СБУ ответила на заявление Луценко о сокрытии материалов дела.
  • В сентябре 2019 г. Верховный Суд признал , что приговор исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк не имеет отношения к главе Херсонской ОГА Владислава Мангера
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве в отношении Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
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