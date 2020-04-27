Дело Гандзюк: экстрадированный Левин отказался от дачи показаний
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ОГПУ.
По информации прокуроров по делу Гандзюк, с Левиным несколько раз пытались провести процессуальные действия, однако, он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом.
Защитник Левина Игорь Мокин заявил, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продолжение они считают незаконным.
"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города Киев, срок досудебного расследования всплывает 2.04.2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Следовательно, участвовать в них мы не будем", - сказал Мокин еще в начале апреля.
- Напомним, 31 июля 2018 г. на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 г. отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангера подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру сменили подозрение с заказа заказного убийства на избиение.
- Луценко предположил появление новых фигурантов в деле Гандзюк .
- СБУ ответила на заявление Луценко о сокрытии материалов дела.
- В сентябре 2019 г. Верховный Суд признал , что приговор исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк не имеет отношения к главе Херсонской ОГА Владислава Мангера
- 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве в отношении Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
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