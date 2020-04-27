Дело Гандзюк: экстрадированный Левин отказался от дачи показаний

27 апреля, 2020, 11:58

Подозреваемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказался от следственного эксперимента и дачи показаний

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ОГПУ.

По информации прокуроров по делу Гандзюк, с Левиным несколько раз пытались провести процессуальные действия, однако, он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом.

Защитник Левина Игорь Мокин заявил, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продолжение они считают незаконным.

"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города Киев, срок досудебного расследования всплывает 2.04.2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Следовательно, участвовать в них мы не будем", - сказал Мокин еще в начале апреля.