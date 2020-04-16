"Очевидно, его ударили по голове": Чорновол рассказала о погибшем в офисе Партии регионов, в убийстве которого ее обвиняют

16 апреля, 2020, 13:31

Экс-нардеп Татьяна Чорновол рассказала о своем видении событий 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов

Об этом она сообщила на брифинге после заседания суда.

"Все, что я знаю об этой смерти, я знаю из материалов, которые есть в моем ходатайстве о мере пресечения. Видно, что из дела о смерти Захарова то тут, то там вытянуты некоторые материалы. Я ничего не могу проанализировать, я не была на месте происшествия. Место, где был найден погибший Захаров, я там никогда не была. Его не знала, судить о том, что произошло, можно судить только по этим фактам, которые есть в постановлении о мере пресечения ", - сказала Чорновол.

Она заявила о наличии фактов, чтобы считать, что Захаров не тот человек, который убегал из горящего офиса, и он сознательно зашел в офис для выполнения чего-то после того, как майдановцев там не было.

"В Интернете есть видео, где пожарные тушат офис ПР и погибших там нет. Тело найдено у входа, который был открыт, когда там были майдановцы. Я лично занималась эвакуацией работников офиса ПР, защищала их от самосуда майдановцев. Все вышли", - заявила Чорновил.

По ее мнению, господин Захаров зашел в офис ПР, когда майдановцев уже не было.

"Когда все было окружено Беркутом и титушками. Судя по экспертизе, его смерть наступила в результате отравления угарным газом, но у него также зафиксирована рана затылка. Совершенно очевидно, его ударили по голове, он потерял сознание и уже надышался газом", - подытожила экс-нардеп .