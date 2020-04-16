"Очевидно, его ударили по голове": Чорновол рассказала о погибшем в офисе Партии регионов, в убийстве которого ее обвиняют
Об этом она сообщила на брифинге после заседания суда.
"Все, что я знаю об этой смерти, я знаю из материалов, которые есть в моем ходатайстве о мере пресечения. Видно, что из дела о смерти Захарова то тут, то там вытянуты некоторые материалы. Я ничего не могу проанализировать, я не была на месте происшествия. Место, где был найден погибший Захаров, я там никогда не была. Его не знала, судить о том, что произошло, можно судить только по этим фактам, которые есть в постановлении о мере пресечения ", - сказала Чорновол.
Она заявила о наличии фактов, чтобы считать, что Захаров не тот человек, который убегал из горящего офиса, и он сознательно зашел в офис для выполнения чего-то после того, как майдановцев там не было.
"В Интернете есть видео, где пожарные тушат офис ПР и погибших там нет. Тело найдено у входа, который был открыт, когда там были майдановцы. Я лично занималась эвакуацией работников офиса ПР, защищала их от самосуда майдановцев. Все вышли", - заявила Чорновил.
По ее мнению, господин Захаров зашел в офис ПР, когда майдановцев уже не было.
"Когда все было окружено Беркутом и титушками. Судя по экспертизе, его смерть наступила в результате отравления угарным газом, но у него также зафиксирована рана затылка. Совершенно очевидно, его ударили по голове, он потерял сознание и уже надышался газом", - подытожила экс-нардеп .
- Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила, что ее дом обыскивают . К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой .
- Чорновол назвала следственного судью в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
- Государственное бюро расследований опровергло информацию о планах по задержанию Татьяны Черновол после допроса .
- В Государственном бюро расследований отрицают слова экс-нардепа Татьяны Черновол о 8 уголовных статей, которые ей инкриминируют.
- Напомним, суд по делу Чорновол перенесли из-за отвода судьи.
- Черновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.
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