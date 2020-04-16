 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Очевидно, его ударили по голове": Чорновол рассказала о погибшем в офисе Партии регионов, в убийстве которого ее обвиняют

"Очевидно, его ударили по голове": Чорновол рассказала о погибшем в офисе Партии регионов, в убийстве которого ее обвиняют


фото: obozrevatel
Экс-нардеп Татьяна Чорновол рассказала о своем видении событий 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов

Об этом она сообщила на брифинге после заседания суда.

"Все, что я знаю об этой смерти, я знаю из материалов, которые есть в моем ходатайстве о мере пресечения. Видно, что из дела о смерти Захарова то тут, то там вытянуты некоторые материалы. Я ничего не могу проанализировать, я не была на месте происшествия. Место, где был найден погибший Захаров, я там никогда не была. Его не знала, судить о том, что произошло, можно судить только по этим фактам, которые есть в постановлении о мере пресечения ", - сказала Чорновол.

Она заявила о наличии фактов, чтобы считать, что Захаров не тот человек, который убегал из горящего офиса, и он сознательно зашел в офис для выполнения чего-то после того, как майдановцев там не было.

"В Интернете есть видео, где пожарные тушат офис ПР и погибших там нет. Тело найдено у входа, который был открыт, когда там были майдановцы. Я лично занималась эвакуацией работников офиса ПР, защищала их от самосуда майдановцев. Все вышли", - заявила Чорновил.

По ее мнению, господин Захаров зашел в офис ПР, когда майдановцев уже не было.

"Когда все было окружено Беркутом и титушками. Судя по экспертизе, его смерть наступила в результате отравления угарным газом, но у него также зафиксирована рана затылка. Совершенно очевидно, его ударили по голове, он потерял сознание и уже надышался газом", - подытожила экс-нардеп .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

16 апреля, 2020 четверг

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать