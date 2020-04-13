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Espreso.tvОбщество"Эта экспертиза позволяет меня закрыть в тюрьму": Чорновил заявила, что ее признали психически здоровой по результатам исследования

"Эта экспертиза позволяет меня закрыть в тюрьму": Чорновил заявила, что ее признали психически здоровой по результатам исследования


фото: 5.ua
Экс-нардеп и активистка Татьяна Чорновил заявила, что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой

Об этом Чорновил написала в Facebook.

"В моем деле есть выводы судебно-психиатрической экспертизы,  что я психически здорова. Да, я знаю, что такое эмоции. Однако для политика - это комплимент. Выживать в традиционном ареале социопатов, какой является политика, особям с совестью и чувствами - это почти подвиг. И хотя эта экспертиза также позволяет меня закрыть в тюрьму, она наконец положит конец всем этим грязным инсинуациям о моем психическом здоровье ", - написала Чорновил.

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Активистка отметила, что экспертизу проводили по делу, в котором ей предписывали препятствование журналистской деятельности - за инцидента, когда она выхватила телефон у представителя партии пророссийского блогера Анатолия Шария.

Чорновил также предположила, что экспертизу проводили именно для того, чтобы в дальнейшем использовать ее результаты в деле о событиях Революции Достоинства, в котором активистку обвиняют в умышленном убийстве и еще по 7 уголовным статьям.

"На психиатрическую экспертизу следствие меня отправило еще месяц назад в рамках другого уголовного дела, где пострадавший - шариевский провокатор. Я думала, что это было из разряда моральной пытки. Ведь не было оснований отправлять меня на экспертизу: я военнообязанная, офицер-артиллерист в резерве 54 бригады, сдавала "килограммы" тестов в Университете обороны и проходила психиатра в военкомате. А оказалось, что эта экспертиза следствию была нужна для обвинений меня за участие в Революции Достоинства, так как там серьезные статьи ", - написала Черновол.

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