Черновол отказали в отводе судьи

15 апреля, 2020, 16:32

Бывшему народному депутату Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка

Об этом говорится в трансляции из зала суда, передает Еспресо.TV.

По словам Черновол, Вовк, несмотря на ходатайство прокуратуры о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, может выбрать более строгую меру пресечения, в частности арест. Она считала, что таким образом генпрокурор Ирина Венедиктова снимает с себя ответственность и перекладывает ее на суд.

"Шабуновская судья Батрин отказала в отводе портновского судьи Вовка. Завтра, 16 апреля в 9.30 Вовк будет выбирать мне меру пресечения. А теперь акцентирую внимание на прилагательных, я говорю "шабуновская судья ", потому что так и есть. Доказательство - она получала доходы от Центра противодействия коррупции Шабунина. То есть волкам меня скармливают наши так называемые "антикоррупционеры", которые были такими громкими, несокрушимыми борцами за Порошенко, а теперь пропали совсем ", - написала Черновол на своей странице в Facebook.

По ее словам, Шабунина не увидела конфликта интересов и угрозы правосудию в том, что Черновол будет судить Вовк.

"Хотя для Батрин не секрет, что именно судья Вовк в августе 2019 ггода присудил Портнову выплату из госбюджета в размере 8 млн грн. ... моральной компенсации. Также для Батрин не секрет, что Портнов является моим личным врагом. Поэтому судья была осведомлена , что существует угроза мести мне Портновым через Вовка, но отказала в отводе ", - отметила экс-депутат.