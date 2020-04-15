Черновол отказали в отводе судьи
Об этом говорится в трансляции из зала суда, передает Еспресо.TV.
По словам Черновол, Вовк, несмотря на ходатайство прокуратуры о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, может выбрать более строгую меру пресечения, в частности арест. Она считала, что таким образом генпрокурор Ирина Венедиктова снимает с себя ответственность и перекладывает ее на суд.
"Шабуновская судья Батрин отказала в отводе портновского судьи Вовка. Завтра, 16 апреля в 9.30 Вовк будет выбирать мне меру пресечения. А теперь акцентирую внимание на прилагательных, я говорю "шабуновская судья ", потому что так и есть. Доказательство - она получала доходы от Центра противодействия коррупции Шабунина. То есть волкам меня скармливают наши так называемые "антикоррупционеры", которые были такими громкими, несокрушимыми борцами за Порошенко, а теперь пропали совсем ", - написала Черновол на своей странице в Facebook.
По ее словам, Шабунина не увидела конфликта интересов и угрозы правосудию в том, что Черновол будет судить Вовк.
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