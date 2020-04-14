Суд по делу Чорновол перенесли из-за отвода судьи, - Климпуш-Цинцадзе
Об этом народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала из-под зала суда журналистам Еспресо.TV.
Как отметила нардеп, аргументы адвокатов Татьяны Чорновол заключались в двух вещах: распределение дела в системе не показывало того, что дело направлено именно судье Вовку.
Сама Татьяна заявила о конфликте интересов судьи, потому, что он принимал неправосудное решение об осуждении конфискации имущества Януковича, к которому она была причастна.
"Именно поэтому она считает, что это личная месть судьи Вовка ей", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Она подчеркнула, что суд не сообщил дату нового заседания, только заявив, что это произойдет в рабочее время.
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