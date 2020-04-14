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Espreso.tvОбществоСуд по делу Чорновол перенесли из-за отвода судьи, - Климпуш-Цинцадзе

Суд по делу Чорновол перенесли из-за отвода судьи, - Климпуш-Цинцадзе


фото: nv.ua
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что суд по делу Татьяны Чорновол перенесли: адвокаты заявили об отводе судьи

Об этом народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала из-под зала суда журналистам Еспресо.TV.

Как отметила нардеп, аргументы адвокатов Татьяны Чорновол заключались в двух вещах: распределение дела в системе не показывало того, что дело направлено именно судье Вовку.

Сама Татьяна заявила о конфликте интересов судьи, потому, что он принимал неправосудное решение об осуждении конфискации имущества Януковича, к которому она была причастна.

"Именно поэтому она считает, что это личная месть судьи Вовка ей", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что суд не сообщил дату нового заседания, только заявив, что это произойдет в рабочее время.

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