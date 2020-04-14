В ГБР заявили, что не будут задерживать Черновол после допроса
14 апреля, 2020, 13:06
Государственное бюро расследований опровергло информацию о планах по задержанию Татьяны Черновол после допроса
Об этом говорится в заявлении пресс-службы бюро.
"Задержание Черновол после объявления сообщение о подозрении в отсутствие разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. О таком разрешение на задержание сторона обвинения не обращалась", - говорится в сообщении.
В ГБР также заверили, что Черновол не подозревается в организации или участии в массовых протестах.
- Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила, что ее дом обыскивают . К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновил о подозрении в умышленном убийстве .
- Чорновил заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровым .
- Чорновил назвала следственного судьи в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
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