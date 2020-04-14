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Espreso.tvОбществоВ ГБР заявили, что не будут задерживать Черновол после допроса

В ГБР заявили, что не будут задерживать Черновол после допроса


фото: 5.ua
Государственное бюро расследований опровергло информацию о планах по задержанию Татьяны Черновол после допроса

Об этом говорится в заявлении пресс-службы бюро.

"Задержание Черновол после объявления сообщение о подозрении в отсутствие разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. О таком разрешение на задержание сторона обвинения не обращалась", - говорится в сообщении.

В ГБР также заверили, что Черновол не подозревается в организации или участии в массовых протестах.

 
 

 

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