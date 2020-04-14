В ГБР заявили, что не будут задерживать Черновол после допроса

14 апреля, 2020, 13:06

Государственное бюро расследований опровергло информацию о планах по задержанию Татьяны Черновол после допроса

Об этом говорится в заявлении пресс-службы бюро.

"Задержание Черновол после объявления сообщение о подозрении в отсутствие разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. О таком разрешение на задержание сторона обвинения не обращалась", - говорится в сообщении.

В ГБР также заверили, что Черновол не подозревается в организации или участии в массовых протестах.