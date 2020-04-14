ГБР отрицает слова Черновол о преследовании ее 7 уголовным статьям

14 апреля, 2020, 13:27

В Государственном бюро расследований отрицают слова экс-нардепа Татьяны Черновол о 8 уголовных статей, которые ей инкриминируют

Об этом повидомлила пресс-служба ГБР.

"Информация, озвученная Чорновил Т. о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной", - говорится в сообщении.

По словам самой активистки, ей инкриминируют преступления по следующим статьям: