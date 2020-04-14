ГБР отрицает слова Черновол о преследовании ее 7 уголовным статьям
14 апреля, 2020, 13:27
В Государственном бюро расследований отрицают слова экс-нардепа Татьяны Черновол о 8 уголовных статей, которые ей инкриминируют
Об этом повидомлила пресс-служба ГБР.
"Информация, озвученная Чорновил Т. о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной", - говорится в сообщении.
По словам самой активистки, ей инкриминируют преступления по следующим статьям:
- ст. 115 - умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами
- ст. 170 - препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций - речь идет о Партии регионов
- ст. 294 - организация массовых беспорядков что привело к гибели людей
- ст. 146 - лишение свободы или похищение человека
- ст. 122 - умышленное телесное средней тяжести
- ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами
- ст. 125 - умышленное легкое телесное повреждение
- ст. 126 - побои и истязания с отягчающими обстоятельствами.
- Напомним, 10 апреля екснардеп Татьяна Черновол сообщила, что ее дом обыскивают . К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве .
- Чорновил заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровым .
- Чорновил назвала следственного судьи в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - ексзаступника главы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
- Государственное бюро расследований опровергло информацию о планах по задержанию Татьяны Черновол после допроса .
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