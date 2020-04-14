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Espreso.tvОбществоГБР отрицает слова Черновол о преследовании ее 7 уголовным статьям

ГБР отрицает слова Черновол о преследовании ее 7 уголовным статьям


фото: ua.tv
В Государственном бюро расследований отрицают слова экс-нардепа Татьяны Черновол о 8 уголовных статей, которые ей инкриминируют

Об этом повидомлила пресс-служба ГБР.

"Информация, озвученная Чорновил Т. о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной", - говорится в сообщении.

По словам самой активистки, ей инкриминируют преступления по следующим статьям:

  • ст. 115 - умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами
  • ст. 170 - препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций - речь идет о Партии регионов
  • ст. 294 - организация массовых беспорядков что привело к гибели людей
  • ст. 146 - лишение свободы или похищение человека
  • ст. 122 - умышленное телесное средней тяжести
  • ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами
  • ст. 125 - умышленное легкое телесное повреждение
  • ст. 126 - побои и истязания с отягчающими обстоятельствами.

 

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